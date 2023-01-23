У Дніпрі спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який був озброєний автоматом Калашникова й гранатами. Чоловік кинув гранату в бік правоохоронців, підірвав у квартирі ще два боєприпаси та вчинив стрілянину.

Про це повідомило ГУНП у Дніпропетровській області.

З чоловіком тривали перемовини шість годин. Після цього його затримали правоохоронці.

З’ясувалося, що нападником виявився 32-річний військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. Він орендував квартиру на проспекті Гагаріна у Дніпрі.

У результаті події ніхто не постраждав.

З місця події вилучено вилучили автомат Калашникова, набої до нього та фрагменти гранат. На фотографіях видно, що внаслідок підриву боєприпасів квартира суттєво постраждала.

За даним фактом відкриті три кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.