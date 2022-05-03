Про це повідомила Дніпровська міська рада.

З парку Глоби демонтували цегляну стіну з наказом Сталіна. На бульварі Слави прибрали стелу з написом “Площа Жукова”. Ще планують прибрати три подібні радянські пам’ятники на проспекті Героїв.

Вже другу добу демонтують бетонні ліпнини з символікою СРСР на житлових будинках. Прибрати ліпнину з серпом і молотом та червоною зіркою планують до кінця дня.

За словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Надії Лиштви, подібні радянські символи не мають культурної цінності, а є своєрідним маятником для прихильників “руського міру”. Вона вважає, що їх треба прибрати, аби вони ніколи не повернулися. Повномасштабна війна в Україні – це “достатня точка неповернення”.

Зазначимо, що від демонтованих об’єктів не позбавляться, а тимчасово передадуть на зберігання до спеціального складу. Надалі радянські символи планують встановити в музеї-парку тоталітарного режиму. Зазначимо, що після 2014 року з Дніпра вже прибрали близько ста радянських символів, пам’ятних знаків та меморіальних дошок.