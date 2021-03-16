Красногвардійський районний суд Дніпра заочно виніс вирок колишньому голові терористичної організації "ЛНР" Ігорю Плотницькому у справі про катастрофу літака Іл-76 в Луганському аеропорту в 2014 році. Він отримав довічний термін.

Про це повідомляє “Судовий репортер” із залу суду.

Плотницького визнали винним у справі про знищення військово-транспортного літака Іл-76 ВПС України, який був збитий над аеропортом Луганська в ніч на 14 червня 2014 року.

Крім Плотницького вирок винесли двом сепаратистам Олександру Гурєєву та Андрію Патрушеву. Їх усіх судили заочно за статтею 258 Кримінального кодексу — теракт. Вони засуджені до довічного ув’язнення.

На момент скоєння злочину Плотницький був командиром незаконного збройного формування “Зоря”, а Патрушев — його заступником. Гурєєв був командиром незаконного збройного формування “Витязь”.

Ігор Плотницький був ватажком терористичної організації “ЛНР”, очолював раду міністрів невизнаної республіки. У листопаді 2017 він нібито пішов у відставку за станом здоров’я, але в ЗМІ писали, що Плотницького змістили в результаті перевороту. Після цього він виїхав до Росії, де був заарештований за крадіжку 1 млрд доларів, виділених Росією.