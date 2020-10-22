Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“На одному зі спеціалізованих хакерських форумів зловмисник пропонував придбати базу даних, яка за багатьма ознаками співпадає з інформацією, що зберігається в АІТС “Державний реєстр виборців”. Дані із зазначенням місця проживання та номерів виборчих дільниць мають великий попит у “даркнеті” напередодні проведення виборів до органів місцевого самоврядування. Адже ця інформація може бути використана замовниками для впливу на електоральні вподобання виборців”, – йдеться у повідомленні.

СБУ встановила особу зловмисника. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Фото: СБУ

Наразі встановлюються всі обставини злочину та перелік “клієнтів”, що придбали персональні дані виборців. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозри за ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.