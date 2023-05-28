Джерело: Telegram-канал голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

“Сумні новини. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії”, — сказав Лисак.

Серед загиблих 56-річний лікар, 64-річна співробітниця медичного закладу та 57-річний працівник ветеринарної клініки.

Глава ОВА висловили щирі співчуття рідним загиблих.

“Загалом та атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття рідним. Жодного прощення агресору за його страшні злочини”, — долав голова Дніпропетровської ОВА.