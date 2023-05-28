Джерело: Telegram-канал голова Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
“Сумні новини. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії”, — сказав Лисак.
Серед загиблих 56-річний лікар, 64-річна співробітниця медичного закладу та 57-річний працівник ветеринарної клініки.
Глава ОВА висловили щирі співчуття рідним загиблих.
“Загалом та атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття рідним. Жодного прощення агресору за його страшні злочини”, — долав голова Дніпропетровської ОВА.
- У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування.
- Як відомо, під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині, яка почала лунати о 10:30, пролунав вибух. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медзакладу міста. Серед постраждалих – двоє хлопчиків 3-х та 6-ти років. Обох шпиталізували, їх стан оцінюють як середньої важкості.
- Вранці 26 травня російські загарбники завдали удару по медзакладу Дніпра. Станом на 14:00 відомо вже про двох загиблих та 23-х постраждалих.
- Лідери Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудили ракетні атаки Росії по території України, зокрема удар по медзакладу у Дніпрі вони назвали – “особливо кричущим актом”.