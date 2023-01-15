У Дніпрі станом на 13:15 кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці збільшилася до 23 людей.

Про це повідомила міськрада.

Відомо про 72 постраждалих, серед яких було 13 дітей. Ще 39 людей врятували.

Отримано 43 повідомлення про безвісно зниклих осіб.

За словами рятувальників, внаслідок удару зруйновано конструкції двох під’їздів з 9 по 2 поверхи. Попередньо зруйновано 72 квартири повністю та пошкоджені понад 230 квартир.

У будинку всього 18 під’їздів по 36 квартир у кожному. Загальна кількість мешканців складає 1 100 осіб.

Продовжуються проливання трьох окремих осередків пожеж. Тривають роботи з пошуку людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.