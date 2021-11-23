У Дніпрі чоловік напав на кур'єра з ножем, останній дістав пістолет, зробив кілька пострілів та втік.

Про це повідомляється в місцевому виданні Gorod.Dp.ua.

21 листопада між чоловіком та кур’єром з якоїсь причини зав’язався конфлікт, під час якого незадоволений клієнт кинувся з ножем на людину. Захищаючись, працівник двічі вистрілив зі стартового пістолета і втік.

Чоловік із ножем сховався за машиною кур’єра і порізав йому шини. У цей час повз проїжджав екіпаж патрульних. Виявивши місцевого жителя, поліціянти дізналися від нього про бійку. Згідно зі словами місцевого жителя, винуватцем був кур’єр, який з невідомих причин почав стріляти з пістолета.

Пізніше співробітник кур’єрської служби звернувся до поліції та розповів про те, що сталося. На прохання патрульних він повернувся на місце події. Поліціянтам він повідомив, що почав стріляти після того, як клієнт напав на нього із ножем. У присутності понятих у чоловіків забрали пістолет та ніж, деталі події з’ясовуватимуть слідчі.