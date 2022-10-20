Про це повідомила Служба безпеки України.
Потужну ботоферму виявили кіберфахівці. Вони задокументували факти масштабної агітації на підтримку країни-агресора. Через ботоферму “розганяли” заклики до захоплення державної влади в Україні.
Ботоферму створили для проведення інформаційних диверсій. Для анонімності використовували sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.
До створення пропаганди причетна жителька обласного центру. Жінка тривалий час працювала у сфері ІТ.
Після широкомасштабного нападу на неї вийшов представник російських спецслужб. Він запропонував таємне співробітництво на користь російських загарбників. В обмін на нього жінка отримувала кошти з Росії.
Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
- Служба безпеки затримала двох російських агентів, які збирали розвіддані про позиції українських бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів “Джавелін”.
- В Івано-Франківській області співробітники СБУ затримали блогера, який відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі.