У Дніпрі виявили ворожу ботоферму. Канал поширення російської пропаганди, який був націлений на Євросоюз, налічував майже 10 тисяч фейкових акаунтів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Потужну ботоферму виявили кіберфахівці. Вони задокументували факти масштабної агітації на підтримку країни-агресора. Через ботоферму “розганяли” заклики до захоплення державної влади в Україні.

Ботоферму створили для проведення інформаційних диверсій. Для анонімності використовували sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.

До створення пропаганди причетна жителька обласного центру. Жінка тривалий час працювала у сфері ІТ.

Після широкомасштабного нападу на неї вийшов представник російських спецслужб. Він запропонував таємне співробітництво на користь російських загарбників. В обмін на нього жінка отримувала кошти з Росії.

Кіберфахівці виявили випадки дистанційного адміністрування телекомунікаційного вузла напряму з РФ. Під час обшуків силовики вилучили докази протиправної діяльності. Серед них були комплекти GSM-шлюзів для реєстрації облікових записів, комп’ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням та sim-картки мобільних операторів.