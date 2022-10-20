Про це повідомила Служба безпеки України. 

Потужну ботоферму виявили кіберфахівці. Вони задокументували факти масштабної агітації на підтримку країни-агресора. Через ботоферму “розганяли” заклики до захоплення державної влади в Україні.

Фото: Служба безпеки України

Ботоферму створили для проведення інформаційних диверсій. Для анонімності використовували sim-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.

До створення пропаганди причетна жителька обласного центру. Жінка тривалий час працювала у сфері ІТ.

Після широкомасштабного нападу на неї вийшов представник російських спецслужб. Він запропонував таємне співробітництво на користь російських загарбників. В обмін на нього жінка отримувала кошти з Росії.

Фото: Служба безпеки України

Кіберфахівці виявили випадки дистанційного адміністрування телекомунікаційного вузла напряму з РФ. Під час обшуків силовики вилучили докази протиправної діяльності. Серед них були комплекти GSM-шлюзів для реєстрації облікових записів, комп’ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням та sim-картки мобільних операторів.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Фото: Служба безпеки України