Від п’ятниці, 3 квітня, у Дніпрі посилюють обмежувальні заходи на період карантину для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Дніпровської міської ради.

Зокрема, із 9-ї ранку 3-го квітня усі парки, сквери, зелені зони та пляжі будуть закриті для відвідування. Їхню територію огородять спеціальними стрічками, а на входах встановлять застережні інформаційні стенди або оголошення.

Зазначається, що усі міські зони рекреації патрулюватимуть представники поліції, Національної гвардії України та “Муніципальної варти”.

Крім того, спеціальна комісія заборонила проведення занадто шумних ремонтів у багатоквартирних будинках. Винятком можуть бути лише новобудови, в яких заселена менш ніж половина квартир. Скаржитися на недотримання цієї заборони громадяни можуть до міської інспекції з питань благоустрою.

Разом з тим, біля контрольно-пропускних пунктів на в’їздах у місто, де водіям і пасажирам автівок вимірюють температуру, нанесуть спеціальну дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки.

Також під час несення варти на службових авто правоохоронці, працівники ДСНС і “Муніципальної варти” через гучномовці транслюватимуть повідомлення про правила поведінки містян під час карантину та способи запобігання зараженню коронавірусом. Як відомо, порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 тис. грн.