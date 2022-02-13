Про це Михайло Ткач повідомив у Facebook.
“Поблизу віптерміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, аби видалити відео”, – заявив журналіст.
Близько 15 години до відеооператора УП Ярослава Бондаренка під час виконання редакційного завдання підійшли невідомі та вимагали видалити відео. Після отриманої відмови, один із чоловіків почав погрожувати ножем, змушуючи оператора повідомити пароль від телефону та зрештою видалив увесь відзнятий матеріал.
Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов відреагував на конфлікт та заявив, що звертається “до керівників держави дати політичну оцінку цьому інциденту. Водночас він закликав не намагатися юридично “замилити” цю справу”.
Окрім цього, він нагадав, що в аеропорту встановлено камери з 2014 року та застеріг, що якщо з них зникне бодай якась інформація, це свідчитиме про змову злочинців із поліцією. Водночас він запевнив, що мерія докладе всіх зусиль для передачі інформації з відеокамер міської системи “Безпечне місто” в “УП”.
- Нагадаємо, раніше журналіст видання “Українська правда” Михайло Ткач опублікував відео, на якому Гогілашвілі їхав у супроводі кортежу з проблисковими маячками, коли його зупинили правоохоронці та попросили надати документи на перевірку.
- Ще у травні 2021 року Володимиру Зеленському нагадали про зустрічі людей з його оточення з українськими олігархами та спитали, як це корелює з законом про деолігархізацію. Про це спитав журналіст “Схем” Михайло Ткач на пресконференції з нагоди другої річниці президентства Зеленського.
- Також Михайло Ткач повідомляв, що Володимир Зеленський перебував у гірськолижному курорті Буковель і розмістився в “Radisson Blu Resort Bukovel”, де в той же час перебував бізнесмен Ігор Коломойський із родиною.
- Раніше повідомлялось, що учаснику нападу на журналіста #Букв під час акції поблизу Офісу президента обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Іншому нападнику призначили цілодобовий домашній арешт, оскільки він є неповнолітнім.
- Напад на журналіста #Букв засудили ряд міжнародних організацій, зокрема, Європейська федерація журналістів, Рада Європи, також в ОБСЄ закликали українську владу захистити журналістів.
- 20 вересня Печерський районний суд міста Києва ухвалив вирок у справі щодо нападу на кореспондента #Букв.