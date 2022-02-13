13 лютого у Дніпрі озброєні невідомі напали на знімальну групу журналіста видання "Українська правда" Михайла Ткача. Погрожуючи холодною зброєю, у журналістів відібрали мобільні телефони та видалили відео.

Про це Михайло Ткач повідомив у Facebook.

“Поблизу віптерміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, аби видалити відео”, – заявив журналіст.

Близько 15 години до відеооператора УП Ярослава Бондаренка під час виконання редакційного завдання підійшли невідомі та вимагали видалити відео. Після отриманої відмови, один із чоловіків почав погрожувати ножем, змушуючи оператора повідомити пароль від телефону та зрештою видалив увесь відзнятий матеріал.

Своєю чергою, мер Дніпра Борис Філатов відреагував на конфлікт та заявив, що звертається “до керівників держави дати політичну оцінку цьому інциденту. Водночас він закликав не намагатися юридично “замилити” цю справу”.

Окрім цього, він нагадав, що в аеропорту встановлено камери з 2014 року та застеріг, що якщо з них зникне бодай якась інформація, це свідчитиме про змову злочинців із поліцією. Водночас він запевнив, що мерія докладе всіх зусиль для передачі інформації з відеокамер міської системи “Безпечне місто” в “УП”.