Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
За вказаною адресою оперативно приїхали водолази-рятувальники аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Пес провалився у ополонку на відстані 10 метрів від берега і з останніх сил тримався на поверхні.
“Надзвичайники за допомогою спеціального спорядження та мотузки підповзли до чотирилапого та витягнули його на берег. Змучену тварину обтерли сухим одягом та зігріли у службовому автомобілі”, – йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС України
- У 2019 поблизу села Новий Білоус, що в Чернігівській області, рятувальники допомогли маленькому лосю вибратися з пастки.