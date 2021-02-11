Сьогодні зранку, 11 лютого, на водоймі поблизу вулиці Житомирської Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, пес провалився під лід і не міг самостійно вибратися.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За вказаною адресою оперативно приїхали водолази-рятувальники аварійно-рятувальної частини на водних об’єктах Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Пес провалився у ополонку на відстані 10 метрів від берега і з останніх сил тримався на поверхні.

“Надзвичайники за допомогою спеціального спорядження та мотузки підповзли до чотирилапого та витягнули його на берег. Змучену тварину обтерли сухим одягом та зігріли у службовому автомобілі”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України