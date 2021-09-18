У Дніпрі сьогодні відбувся Kulish Fest, під час якого невідомі влаштували провокацію. За словами місцевих мешканців, сотні молодиків організовано привезли з боку Запоріжжя та Кривого Рогу. Загалом на видовище приїхало близько тисячі осіб.

Про це повідомила активістка та депутатка Київради Дінара Габібуллаєва.

Вона опублікувала відео, на якому видно, що один з “активістів” був у стані алкогольного сп’яніння.

Kulish Fest відбувся в парку “Зелений гай”. Участь взяли майже тисяча дніпрян. Серед них – волонтери, ветерани АТО, активісти, родини з дітьми. На святкування також завітав п’ятий президент України Петро Порошенко.

За словами присутніх дніпрян, на святкуванні було й кілька сотень невідомих молодиків.

“Вони навряд чи місцеві, оскільки погано орієнтувалися й постійно вигукували щось на кшталт “Зеленський молодець” та використовували нецензурну лексику, реагуючи на Порошенка та політсилу “Європейська Солідарність”. Зокрема, вони викрикували, що їм “не місце в Дніпрі”, – повідомила Габібуллаєва.

Аби не зіпсувати свято, місцеві жителі відтіснили молодиків, а деяких “скрутили”.

Довідка. Фестиваль Kulish Fest проводять в різних містах України за ініціативою волонтера та музиканта, лідера групи “Широкий лан” Ярослава Бойка, представників “Європейської Солідарності” та ветеранів війни проти Росії на Донбасі.