Про це повідомляє пресслужба Дніпровська міська рада
“У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в місті під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.
Також Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.
Станом на 0:30 загинуло 12 осіб. Крім того, 64 осіб — поранено.
- Мешканці Дніпра допомагають рятувальниками розбирати завали багатоповерхівки, куди раніше влучила російська ракета. Під зруйнованою будівлею можуть бути люди.
- Очільник територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що надасть винагороду тому, що знайде особисті дані пілота ВПС РФ, який завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Розмір виплатити — 25 тисяч доларів