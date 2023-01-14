Міська влада Дніпра оголосила в обласному центрі триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару 14 січня.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровська міська рада

“У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в місті під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.

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Також Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.

Станом на 0:30 загинуло 12 осіб. Крім того, 64 осіб — поранено.