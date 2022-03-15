Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Два ракетних удари сталися вночі. Загарбники атакували аеропорт та пошкодили термінал.
“Масштабні руйнування. Буде потрібно багато часу на відновлення”, – зазначив він.
Також минулого тижня у Дніпрі сталася атака крилатими ракетами. Їх несли російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вони також випустили ракети по Луцьку та Івано-Франківську. Всього було скеровано не менше 10 крилатих ракет.
- Нагадаємо, у Харкові в результаті злочинних дій російських окупаційних військ повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко прокоментував ситуацію в Харкові. За його словами, місто постійно обстрілюють за прямою вказівкою президента РФ Володимира Путіна.
- Кількість загиблих внаслідок авіаудару російських загарбників по телевежі в селі Антопіль, що поблизу Рівного зросла. Станом на ранок 15 лютого підтверджених смертей вже 19.