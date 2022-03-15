“Масштабні руйнування. Буде потрібно багато часу на відновлення”, – зазначив він.

Також минулого тижня у Дніпрі сталася атака крилатими ракетами. Їх несли російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вони також випустили ракети по Луцьку та Івано-Франківську. Всього було скеровано не менше 10 крилатих ракет.