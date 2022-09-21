У Дніпрі перейменували 45 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією чи СРСР. Питання перейменування вулиці Шмідта на честь Степана Бандери у місті порушувалося ще з часу Революції Гідності.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Рішення ухвалили депутати міської ради. У 2015 році активісти запропонували перейменувати вулицю Леніна на честь Бандери. Також був альтернативний варіант — назвати центральний міст через річку Дніпро на честь лідера Організації українських націоналістів.

У 2018 році у місті були суперечки щодо перейменування однієї з центральних вулиць. Вулиця Шмідта не підпала під декомунізацію. Нині мер Борис Філатов зазначив, що під час своєї першої каденції обіцяв увічнити у Дніпрі пам’ять Степана Бандери.