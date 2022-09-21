Про це повідомив мер міста Борис Філатов. 

Рішення ухвалили депутати міської ради. У 2015 році активісти запропонували перейменувати вулицю Леніна на честь Бандери. Також був альтернативний варіант — назвати центральний міст через річку Дніпро на честь лідера Організації українських націоналістів.

У 2018 році у місті були суперечки щодо перейменування однієї з центральних вулиць. Вулиця Шмідта не підпала під декомунізацію. Нині мер Борис Філатов зазначив, що під час своєї першої каденції обіцяв увічнити у Дніпрі пам’ять Степана Бандери.

“Не будемо сперечатися у коментарях про доцільність цього перейменування. Скажу лише одне. Перечитайте 100 разів гасло українських націоналістів: “Воля народам! Воля людині!”. І потім ще раз 100 разів. Перечитайте та усвідомте”, – написав він у Telegram.