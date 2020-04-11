Волонтери Дніпропетровської медичної академії почали робити маски для індивідуального захисту медичного персоналу від коронавірусу COVID-19 з масок для дайвінгу.

Про це повідомила пресслужба медичної академії.

“Модифікації масок для пірнання зараз використовують в усьому світі як засіб індивідуальної безпеки. У Дніпрі цей проєкт також втілився у реальність!” – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії-виробники масок для пірнання відгукнулися на потреби медичної спільноти й безкоштовно виклали файли з 3D-моделями конекторів для вірусно-бактеріальних фільтрів.

Сама система адаптації пірнальної маски проста: спочатку прибирається дихальна трубка, на її місце монтується надрукований пластиковий конектор, а до нього приєднується дихальний вірусно-бактеріальний фільтр.

Переваги такої системи полягають в тому, що пацієнт має вільне дихання, забезпечена герметичність і ергономічність, а також можна уникнути пролежнів обличчя при тривалому використанні.

Крім того, за особливої потреби така система може бути підключена до апарату ШВЛ у режимі самостійного дихання під постійним позитивним тиском (CPAP) для надання екстреної допомоги хворим з COVID-19. Такий підхід у лікуванні ускладнень COVID-19, як CPAP, вказаний у проміжній інструкції Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Волонтери додали, що кожна виготовлена система безкоштовно потрапить до лікарів-анестезіологів та середнього медичного персоналу лікарень першої хвилі м. Дніпра та Дніпропетровської області та тих, що контактують з COVID-19.

Варто зазначити, що раніше такі маски почали виготовляти в Італії, Франції, Бельгії, Великій Британії та Нідерландах.