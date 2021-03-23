Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
“Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00:00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. І хоча Дніпро поки ще не в “червоній” зоні (і, сподіваюся, не буде) прийнято вольове рішення зробити це”, – зазначив він.
За словами Філатова, місцева влада постарається зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і вже продумує механізм компенсації з місцевого бюджету.
“Ми не втрачали час даремно і готувалися до чергової хвилі епідемії, проводячи кисневу розводку, встановлюючи в лікарнях безперебійне живлення і закуповуючи додаткові обсяги ліків. Ми сподіваємося на ваше розуміння, громадянську зрілість і дотримання елементарних протиепідемічних заходів”, – додав він.
- Через зростання захворюваності на COVID-19, в Україні посилили карантинні обмеження. З 19 березня локдаун ввели у Львові та Львівській області, а з 20 – у Києві та Київській області.