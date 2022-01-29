Про це повідомили в Нацгвардії України.

Дніпро прощається з 34-річним старшим лейтенантом Олександром Бугановим, 24-річним молодшим сержантом Олександром Драганом, 21-річним старшим солдатом Артемом Левківським, 20-річним солдатом Леонідом Черніком, а також цивільною – 35-річною Вірою Лебединець, яка працювала контролеркою КПП.

Фото “Інформатор”

Двоє загиблих родом не з Дніпра, тож їх потім перевезуть до інших областей.

Фото Нацгвардії

Фото Нацгвардії

На церемонії прощання було кілька сотень осіб, зокрема мер обласного центру Борис Філатов та голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Священники відслужили панахиду за загиблими. Люди несли квіти. Біля будівлі стояв військовий оркестр.

Фото Нацгвардії

Фото Нацгвардії

Фото “Інформатор”

Фото “Інформатор”

Також у місті сьогодні оголошено день жалоби – перед міськрадою та на будівлях комунальних підприємств  приспустили прапори України та повісили жалобні стрічки.

 

Фото “Інформатор”

Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі на заводі “Південмаш” 20-річний солдат строкової служби  з автомата розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події загинули 5 осіб, а ще 5 тяжко поранені. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.

 