Про це повідомили в Нацгвардії України.
Дніпро прощається з 34-річним старшим лейтенантом Олександром Бугановим, 24-річним молодшим сержантом Олександром Драганом, 21-річним старшим солдатом Артемом Левківським, 20-річним солдатом Леонідом Черніком, а також цивільною – 35-річною Вірою Лебединець, яка працювала контролеркою КПП.
Двоє загиблих родом не з Дніпра, тож їх потім перевезуть до інших областей.
На церемонії прощання було кілька сотень осіб, зокрема мер обласного центру Борис Філатов та голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.
Священники відслужили панахиду за загиблими. Люди несли квіти. Біля будівлі стояв військовий оркестр.
Також у місті сьогодні оголошено день жалоби – перед міськрадою та на будівлях комунальних підприємств приспустили прапори України та повісили жалобні стрічки.
Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі на заводі “Південмаш” 20-річний солдат строкової служби з автомата розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події загинули 5 осіб, а ще 5 тяжко поранені. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук ймовірно відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.
- Денис Монастирський прокоментував рапорт про звільнення командувача Національної гвардії України (НГУ) Миколи Балана.
- Солдат Національної гвардії України, який 27 січня влаштував стрілянину у Дніпрі, визнав провину. Суд обрав запобіжний захід.