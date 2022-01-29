У Дніпрі сьогодні триває прощання із загиблими під час стрілянини на Південному машинобудівному заводі, де було вбито чотирьох бійців Нацгвардії та цивільну жінку. Тіла загиблих для прощання розмістили в Палаці культури машинобудівників під виконання оркестру.

Про це повідомили в Нацгвардії України.

Дніпро прощається з 34-річним старшим лейтенантом Олександром Бугановим, 24-річним молодшим сержантом Олександром Драганом, 21-річним старшим солдатом Артемом Левківським, 20-річним солдатом Леонідом Черніком, а також цивільною – 35-річною Вірою Лебединець, яка працювала контролеркою КПП.

Двоє загиблих родом не з Дніпра, тож їх потім перевезуть до інших областей.

На церемонії прощання було кілька сотень осіб, зокрема мер обласного центру Борис Філатов та голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Священники відслужили панахиду за загиблими. Люди несли квіти. Біля будівлі стояв військовий оркестр.

Також у місті сьогодні оголошено день жалоби – перед міськрадою та на будівлях комунальних підприємств приспустили прапори України та повісили жалобні стрічки.

Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі на заводі “Південмаш” 20-річний солдат строкової служби з автомата розстріляв військовослужбовців. Внаслідок події загинули 5 осіб, а ще 5 тяжко поранені. Жодних психічних відхилень у хлопця зафіксовано не було.