У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, під завалами будинку знаходяться люди.

“Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці”, – написав Тимошенко.

Згодом він додав, що добре знає будинок в який влучила ворожа ракета: “Чудово знаю будинок в який прилетіло у Дніпрі, народився і проживав поруч. Знаю людей з цього району. Привітні і доброзичливі! Злість”.

Пізніше Кирило Тимошенко повідомив, що міський голова Дніпра – Борис Філатов також вже виїхав на місце, де відбулося влучання.

“Спілкувався з мером Дніпра – Борисом Філатовим, він також вже виїхав на місце де росія влаштувала терор. Всі рятувальні служби працюють Сил та витримки дніпрянам!”, – зазначив Кирило Тимошенко.

ОНОВЛЕНО. Пізніше Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 16:20 у місті Дніпро в зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Кількість загиблих та травмованих уточнюється. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей. За попередньою інформацією, десятеро поранених, двоє з них – діти. Троє постраждалих, усі зараз у лікарні.