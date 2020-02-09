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У Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку: є постраждалі

У Дніпрі виникла пожежа в гуртожитку сімейного типу, внаслідок якої госпіталізували 5 людей.

Неділя, 9 лютого 2020, 21:10

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю до місця пожежі рятувальники встановили, що вона виникла в кімнаті на 6-му поверсі 9-ти поверхового будинку. З’ясувалося, що горіло домашнє майно в кімнаті на площі 12 кв. метрів.

Зазначається, що під час пожежі постраждало 5 осіб, які отримали отруєння продуктами горіння, з них один чоловік отримав опіки обличчя. Постраждалі у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до лікарень міста Дніпро.

За допомогою апаратів на стисненому повітрі вогнеборці врятували 10 осіб, яких вивели по сходовим клітинам, також з верхніх поверхів на свіже повітря було евакуйовано 30 осіб. Після цього рятівники ліквідували пожежу.

Теги: Дніпро, постраждалі

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