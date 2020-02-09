У Дніпрі спалахнула пожежа в гуртожитку: є постраждалі

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
По прибуттю до місця пожежі рятувальники встановили, що вона виникла в кімнаті на 6-му поверсі 9-ти поверхового будинку. З’ясувалося, що горіло домашнє майно в кімнаті на площі 12 кв. метрів.
Зазначається, що під час пожежі постраждало 5 осіб, які отримали отруєння продуктами горіння, з них один чоловік отримав опіки обличчя. Постраждалі у стані середнього ступеня важкості госпіталізовані до лікарень міста Дніпро.
За допомогою апаратів на стисненому повітрі вогнеборці врятували 10 осіб, яких вивели по сходовим клітинам, також з верхніх поверхів на свіже повітря було евакуйовано 30 осіб. Після цього рятівники ліквідували пожежу.
- У середу, 4 грудня, в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій у Одесі сталася пожежа. Під час пожежі постраждала 31 людина, також студентка коледжу померла в лікарні від отриманих травм.
- У поліції почали розслідування у справі про пожежу в одеському коледжі. Розглядають дві версії початку пожежі: займання через несправність електропроводки і навмисний підпал.
- 9 грудня рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під завалами згорілого одеського коледжу виявили ще два тіла. Таким чином, кількість жертв пожежі в коледжі зросла до 12 осіб.