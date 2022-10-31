Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він заявив про прильоти близько 10:39. Влучання сталися під час ранкової атаки на область.
“Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування”, — заявив Резніченко.
На місце влучання скеровано усі служби.
Росія масово обстріляла територію України вранці 31 жовтня, коли по теренах країни оголосили повітряну тривогу. Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО.
- В Україні під час масованої атаки вдалося збити 44 із понад пів сотні російських ракет. Їх ліквідували сили Протиповітряної оборони України.
- По Україні внаслідок атак вводяться екстрені відключення електроенергії.
- Російські окупанти завдали удар по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир. Енергетики вже намагаються відновити електропостачання.