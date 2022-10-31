Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Павлограду. Внаслідок атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він заявив про прильоти близько 10:39. Влучання сталися під час ранкової атаки на область.

“Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування”, — заявив Резніченко.

На місце влучання скеровано усі служби.

Росія масово обстріляла територію України вранці 31 жовтня, коли по теренах країни оголосили повітряну тривогу. Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО.