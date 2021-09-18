Про це повідомила активістка Дінара Габібуллаєва.
Вона опублікувала відео, на якому видно, що один з “активістів” у стані алкогольного сп’яніння.
Kulish Fest відбувся в парку “Зелений гай”. Участь брали майже тисяча дніпрян. Серед них – волонтери, ветерани АТО, активісти, родини з дітьми. На святкування також завітав п’ятий президент України Петро Порошенко.
За словами присутніх дніпрян, на святкуванні було й кілька сотень молодиків (“тітушок”).
Вони навряд чи місцеві, оскільки погано орієнтувалися й постійно вигукували щось на кшталт “Зеленський молодець” та використовували нецензурну лексику, реагуючи на Порошенка та його політсилу “Європейська солідарність”. Зокрема, вони викрикували, що їм “не місце в Дніпрі”.
Аби не зіпсувати свято, місцеві жителі відтіснили тітушок, а деяких “скрутили”.
Довідка. Фестиваль Kulish Fest проводять в різних містах України за ініціативою волонтера та музиканта, лідера групи “Широкий лан” Ярослава Бойка, представників “Європейської солідарності” та ветеранів війни проти Росії на Донбасі.
- Нагадаємо, 24 серпня під час Маршу Патріотів, у якому взяли участь українські захисники, на п’ятого президента та лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка було скоєно напад. Дії нападника, 22-річного мешканця Чернігівщини Іллі Пустовгара, поліція кваліфікувала як хуліганство, а його самого відпустила без вручення підозри. Детальніше про це — в матеріалі “Напад на Петра Порошенка: що передувало, хто нападник і чому не діє поліція?”.
- 27 серпня 22-річний Ілля Пустовгар, який 24 серпня вчинив напад на Петра Порошенка і якого відпустила поліція, не прийшов на вручення підозри.
- Згодом було ідентифіковано ще дві особи, причетні до нападу.