У Дніпрі сьогодні відбувся Kulish Fest, який хотіли зіпсувати "тітушки". За словами місцевих мешканців, сотні молодиків організовано привезли з боку Запоріжжя та Кривого Рогу. Загалом, на видовище приїхали близько тисячі осіб.

Про це повідомила активістка Дінара Габібуллаєва.

Вона опублікувала відео, на якому видно, що один з “активістів” у стані алкогольного сп’яніння.

Kulish Fest відбувся в парку “Зелений гай”. Участь брали майже тисяча дніпрян. Серед них – волонтери, ветерани АТО, активісти, родини з дітьми. На святкування також завітав п’ятий президент України Петро Порошенко.

За словами присутніх дніпрян, на святкуванні було й кілька сотень молодиків (“тітушок”).

Вони навряд чи місцеві, оскільки погано орієнтувалися й постійно вигукували щось на кшталт “Зеленський молодець” та використовували нецензурну лексику, реагуючи на Порошенка та його політсилу “Європейська солідарність”. Зокрема, вони викрикували, що їм “не місце в Дніпрі”.

Аби не зіпсувати свято, місцеві жителі відтіснили тітушок, а деяких “скрутили”.

Довідка. Фестиваль Kulish Fest проводять в різних містах України за ініціативою волонтера та музиканта, лідера групи “Широкий лан” Ярослава Бойка, представників “Європейської солідарності” та ветеранів війни проти Росії на Донбасі.