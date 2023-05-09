У ніч на 9 травня внаслідок обстрілу російськими військами Дніпропетровщини українські сили протиповітряної оборони ліквідували 8 ракет. Деякі уламки впали на дах чотириповерхового будинку, де постраждала 32-річна жінка.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, вночі військові повітряного командування “Схід” збили 8 ракет, що ворог спрямував на область. 7 з них летіли у напрямку Дніпра. Їхні уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Внаслідок чого поранена 32-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні.

Як додав голова ДОР Микола Лукашук, попередньо відомо, що у постраждалої травма голови та хребта.

Також у будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Лисак додав, що на третьому поверсі виявили бойову частину ракети: “Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать”, — йдеться в повідомленні.

Ворог завдавав ударів у по Нікопольському району. По самому Нікополю та Марганецькій громаді агресор бив з важкої артилерії.

Там знищено один приватний будинок знищено, ще 4 — пошкоджені. Крім того, побиті господарська споруда та лінії електропередач. Водночас люди не постраждали.