Про це повідомив голова Донецької ОВА Сергій Лисак у Telegram.
За його словами, вночі військові повітряного командування “Схід” збили 8 ракет, що ворог спрямував на область. 7 з них летіли у напрямку Дніпра. Їхні уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Внаслідок чого поранена 32-річна жінка. Наразі вона перебуває у лікарні.
Як додав голова ДОР Микола Лукашук, попередньо відомо, що у постраждалої травма голови та хребта.
Також у будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Лисак додав, що на третьому поверсі виявили бойову частину ракети: “Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать”, — йдеться в повідомленні.
Ворог завдавав ударів у по Нікопольському району. По самому Нікополю та Марганецькій громаді агресор бив з важкої артилерії.
Там знищено один приватний будинок знищено, ще 4 — пошкоджені. Крім того, побиті господарська споруда та лінії електропередач. Водночас люди не постраждали.
- У ніч на 9 травня російські окупанти двічі здійснювали пуски ракет по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, з яких 23 — знищені силами ППО.
- У ніч на 8 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами з різних напрямків. У Міноборони оприлюднили відео з роботою ППО, силами якої були знищено усі тридцять п’ять Shahed-136/131.
- Протягом 8 травня російські війська поранили одного цивільного жителя Донецької області.