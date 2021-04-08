Ветеринари з Дніпра провели важку операцію та врятували дорослу австралійську райку, хвору на онкологічне захворювання.

Про це лікарі розповіли на своїй сторінці в Facebook.

Пацієнт, який потрапив до рук лікаря-герпетолога Костянтина Подольного, — 16-річна австралійська квакша Жабік.

“Для жаби це почесний вік ветерана, але завдяки гарному догляду він почувався відмінно. Жабіка почала непокоїти його задня лапка, власники звернулися до лікаря-герпетолога до ветклініки “Акела”, де був поставлений невтішний діагноз — онкологія”, — розповідають лікарі.

Після проведення обстежень, попри можливі ризики, лікарі із власниками Жабіка вирішили робити операцію. Райці було ампутовано одну з кінцівок.

“Це значно підвищило якість життя пацієнта і не дало раку підійматися вище метастазами. […] Операція проведена успішно, пацієнт спокійно продовжив свою реабілітацію після операції і життя вдома у дбайливих власників”, — зазначили у ветклініці.