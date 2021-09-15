Сьогодні вранці у Дніпрі вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку.

Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Наразі встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загиблою виявилася начальниця Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева.

“Дар`я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ – одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС. […] Дар`я була волонтером Червоного Хреста, багато допомагала усім, хто потребував допомоги“, – зазначили в ДСНС.