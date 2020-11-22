Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Дві справи поліція порушила за ч.1 та ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України. В Амур-Нижньодніпровському районі правоохоронці розслідують зникнення печатки виборчої комісії на одній з дільниць.
Друга порушена справа пов’язана з фактом підпису протоколу про підрахунок голосів до його остаточного заповнення на одній з дільниць у Новокодацькому районі.
Третю справу порушили після перевірки повідомлення про те, що в Дніпрі проходять ярмарки з агітацією за одного з кандидатів в мери. За цим фактом порушена справа за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України – підкуп виборців.
- Сьогодні, 22 листопада, проходить повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.