У Дніпрі правоохоронці відкрили три кримінальні справи через порушення під час другого туру виборів мера міста. Всього правоохоронці зареєстрували 108 заяв та повідомлень про порушення, їх перевіряють.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Дві справи поліція порушила за ч.1 та ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України. В Амур-Нижньодніпровському районі правоохоронці розслідують зникнення печатки виборчої комісії на одній з дільниць.

Друга порушена справа пов’язана з фактом підпису протоколу про підрахунок голосів до його остаточного заповнення на одній з дільниць у Новокодацькому районі.

Третю справу порушили після перевірки повідомлення про те, що в Дніпрі проходять ярмарки з агітацією за одного з кандидатів в мери. За цим фактом порушена справа за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України – підкуп виборців.