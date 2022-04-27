Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Міський голова Борис Філатов розповів, що проєкт розробляли спільно з мером Маріуполя Вадимом Бойченком. Надалі центр підтримки розширюватимуть.

Він розташований у середмісті по вулиці Воскресенській, 23, у будівлі Центральної міської бібліотеки. Поки у ньому спроможні прийняти близько сотні осіб.

“Маємо допомагати одне одному. Хто б звідки не приїжджав до нас”, – заявив мер Дніпра.

На безоплатній основі допоможуть з відновленням документів, пошуком зниклих і поверненням примусово депортованих до РФ. Також передбачається надання медичної допомоги та речі першої потреби.

У центрі допоможуть знайти постійну чи тимчасову роботу. Потерпілих проконсультують щодо можливості відшкодування знищеного майна та отримання фінансової допомоги. Також пропонуватимуть і допомогу психолога.