Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Міський голова Борис Філатов розповів, що проєкт розробляли спільно з мером Маріуполя Вадимом Бойченком. Надалі центр підтримки розширюватимуть.
Він розташований у середмісті по вулиці Воскресенській, 23, у будівлі Центральної міської бібліотеки. Поки у ньому спроможні прийняти близько сотні осіб.
“Маємо допомагати одне одному. Хто б звідки не приїжджав до нас”, – заявив мер Дніпра.
На безоплатній основі допоможуть з відновленням документів, пошуком зниклих і поверненням примусово депортованих до РФ. Також передбачається надання медичної допомоги та речі першої потреби.
У центрі допоможуть знайти постійну чи тимчасову роботу. Потерпілих проконсультують щодо можливості відшкодування знищеного майна та отримання фінансової допомоги. Також пропонуватимуть і допомогу психолога.
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