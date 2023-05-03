Внаслідок ворожого нічного обстрілу 3 травня у Дніпрі зафіксоване влучання в адміністративну будівлю. Попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, вночі бійці повітряного командування “Схід” збили над регіоном 7 російських дронів іранського виробництва.

Втім, як зауважив Лисак, один Shahed-136 “все ж дістався цілі”. Внаслідок обстрілу у Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. На місті виникла пожежа, але вогонь вже загасили.

Водночас жителі міста не постраждали: “На місці ще працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються”, — додав голова ОВА.

Ці дані підтвердив й голова ДОР Микола Лукашук: “Вночі ворог випустив по області дрони. Внаслідок атаки у Дніпрі є пошкодження адмінбудівлі. Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Нині наслідки ще уточнюються, відповідні служби працюють”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА. У ніч на 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.