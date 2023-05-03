Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
За його словами, вночі бійці повітряного командування “Схід” збили над регіоном 7 російських дронів іранського виробництва.
Втім, як зауважив Лисак, один Shahed-136 “все ж дістався цілі”. Внаслідок обстрілу у Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. На місті виникла пожежа, але вогонь вже загасили.
Водночас жителі міста не постраждали: “На місці ще працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються”, — додав голова ОВА.
Ці дані підтвердив й голова ДОР Микола Лукашук: “Вночі ворог випустив по області дрони. Внаслідок атаки у Дніпрі є пошкодження адмінбудівлі. Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Нині наслідки ще уточнюються, відповідні служби працюють”, — йдеться в повідомленні.
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