В обласній клінічній лікарні імені Мечникова лікарям вдалося врятувати чоловіка, інфікованого COVID-19, у якого було уражено 100% легень.

Про це у Facebook повідомив головний лікар Сергій Риженко.

“Зараза повністю не відступає, у ковідних відділеннях лікарні Мечникова ще 20 пацієнтів. Шестеро з них у важкому стані, вони на кисні, лікарі-реаніматологи роблять все можливе, щоб вони вижили. […] Дуже приємний випадок стався сьогодні. Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївки, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць перебував в реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз доньці, а вона – медик, вони почали готуватися до найважчого. 100% була поразка легень”, – сказав він.

Лікар розповів, що пацієнт був і на апараті ШВЛ, спробував різні ліки, кисень у великій кількості, і сьогодні його вже перевели до звичайної палати, він може сам дихати.

Риженко зазначив, що ситуація з коронавірусом в цілому йде на спад, але закликав громадян дотримуватись протиепідемічних правил і за можливості вакцинуватись.