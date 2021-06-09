Про це у Facebook повідомив головний лікар Сергій Риженко.
“Зараза повністю не відступає, у ковідних відділеннях лікарні Мечникова ще 20 пацієнтів. Шестеро з них у важкому стані, вони на кисні, лікарі-реаніматологи роблять все можливе, щоб вони вижили. […] Дуже приємний випадок стався сьогодні. Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївки, дуже важко захворів 7 травня і майже місяць перебував в реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз доньці, а вона – медик, вони почали готуватися до найважчого. 100% була поразка легень”, – сказав він.
Лікар розповів, що пацієнт був і на апараті ШВЛ, спробував різні ліки, кисень у великій кількості, і сьогодні його вже перевели до звичайної палати, він може сам дихати.
Риженко зазначив, що ситуація з коронавірусом в цілому йде на спад, але закликав громадян дотримуватись протиепідемічних правил і за можливості вакцинуватись.
- Нагадаємо, #Букви з’ясували, як діяти в разі коронавірусної хвороби відповідно до алгоритмів МОЗ і порад лікарів.