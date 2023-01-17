Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook.

За його словами, о 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло загиблої дитини.

Тимошенко нагадав, що всього загинула 41 особа, з них — 4 дитини. Також травмовано 79 осіб, з них — 16 дітей. Крім того, вдалося врятувати 39 осіб, з них — 6 дітей.

Станом на ранок 17 січня у Дніпрі вже майже розібрали завали будинку, зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки 14 січня. Рятувальна операція триває вже понад 63 години.

ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, які причетні до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України — це і доля Європи”.