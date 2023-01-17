Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Facebook.
За його словами, о 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло загиблої дитини.
Тимошенко нагадав, що всього загинула 41 особа, з них — 4 дитини. Також травмовано 79 осіб, з них — 16 дітей. Крім того, вдалося врятувати 39 осіб, з них — 6 дітей.
Станом на ранок 17 січня у Дніпрі вже майже розібрали завали будинку, зруйнованого внаслідок російської ракетної атаки 14 січня. Рятувальна операція триває вже понад 63 години.
ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.
Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, які причетні до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.
Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України — це і доля Європи”.
- У Дніпрі до 40 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. Зокрема загинуло троє дітей.
- 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець. Ще однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарю з Бахмута.
- Ліквідація наслідків трагедії у Дніпрі: жителі власноруч розбирають завали багатоповерхівки.