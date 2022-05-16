Про це повідомила Служба безпеки України.
Завод виготовляв деталі до літаків, ракетних систем і підводних човнів. Підприємство також продавало товари подвійного призначення.
Торік завод випустив 340 тонн продукції. Загальна вартість становила понад 450 мільйонів гривень. Готову продукцію переправляли до Росії, де окупанти здійснювали перерозподіл серед своїх військових заводів та інших об’єктів ВПК.
Засновником заводу є російська корпорація. Вона спеціалізується на виробництві та модернізації зброї з військовою технікою. У 2021 році підприємство потрапило під санкції РНБО, тому призупинило діяльність.
Для того, щоб обійти обмеження російську компанія мала намір переписати завод на українську юридичну особу. Проте Служба безпеки України запобігла тому, аби підприємство продовжувало роботу зі шкідництва стосовно держбезпеки.
У межах кримінального провадження за ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії.
- Нагадаємо, у РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.
- Через західні санкції Росія зазнає занепаду військово-промислового комплексу. Для відновлення боєздатності країна-агресор змушена постачати у підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 1950-1960 років виробництва.
- Під час запровадження четвертого раунду санкцій ЄС проти РФ охоплено низку енергетичних компаній та російський військово-промисловий комплекс.