У Дніпрі було заблоковано роботу підсанкційного заводу. Підприємство готувалося відновити постачання комплектуючих для російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Про це повідомила Служба безпеки України.

Завод виготовляв деталі до літаків, ракетних систем і підводних човнів. Підприємство також продавало товари подвійного призначення.

Торік завод випустив 340 тонн продукції. Загальна вартість становила понад 450 мільйонів гривень. Готову продукцію переправляли до Росії, де окупанти здійснювали перерозподіл серед своїх військових заводів та інших об’єктів ВПК.

Засновником заводу є російська корпорація. Вона спеціалізується на виробництві та модернізації зброї з військовою технікою. У 2021 році підприємство потрапило під санкції РНБО, тому призупинило діяльність.

Для того, щоб обійти обмеження російську компанія мала намір переписати завод на українську юридичну особу. Проте Служба безпеки України запобігла тому, аби підприємство продовжувало роботу зі шкідництва стосовно держбезпеки.

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу тривають невідкладні слідчі дії.