У Дніпрі затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ Московського патріархату, який розбещував рідних доньок. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 та 15 років, залишаючись вдома з ними наодинці.

Про це дівчатка розповіли старшому брату, який і повідомив у поліцію.

Внаслідок комплексу слідчих заходів та допиту дітей з використанням “зеленої кімнати” (система заходів для забезпечення прав і свобод дитини під час спілкування офіцерів поліції з дитиною) інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася.

Наразі прокурори направили до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зараз діти перебувають під наглядом лікарів.