Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.
За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок 13 та 15 років, залишаючись вдома з ними наодинці.
Про це дівчатка розповіли старшому брату, який і повідомив у поліцію.
Внаслідок комплексу слідчих заходів та допиту дітей з використанням “зеленої кімнати” (система заходів для забезпечення прав і свобод дитини під час спілкування офіцерів поліції з дитиною) інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася.
Наразі прокурори направили до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зараз діти перебувають під наглядом лікарів.
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