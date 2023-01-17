Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.
Зазначається, що о 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару завершено.
Станом на зараз вдалося врятувати 39 осіб, зокрема 6 дітей. Також рятувальники заявили, що 44 особи – загинули, зокрема п’ятеро дітей, травмовано 79 осіб, зокрема 16 дітей.
ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.
Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.
Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.
- У Дніпрі до 40 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. Зокрема загинуло троє дітей.
- 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд. Під завалами опинилися десятки постраждалих, серед яких 23-річна Анастасія Швець. Ще однією з постраждалих виявилася мама військового ЗСУ Максима Омеляненка, який примчав до неї у лікарю з Бахмута.
- Ліквідація наслідків трагедії у Дніпрі: жителі власноруч розбирають завали багатоповерхівки.