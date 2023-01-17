Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Зазначається, що о 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару завершено.

Станом на зараз вдалося врятувати 39 осіб, зокрема 6 дітей. Також рятувальники заявили, що 44 особи – загинули, зокрема п’ятеро дітей, травмовано 79 осіб, зокрема 16 дітей.

ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.