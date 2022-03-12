Про це йдеться у дописі Філатова у Facebook.
Інформація про вибухи у Дніпрі появилась близько 06:45. Через деякий час міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив її та наголосив, що у місті працювала протиповітряна оборона.
Він також закликав місцевих мешканців не викладати в інтернет фото та відео з міста.
“Всі служби працюють.Чекаємо на офіційно інформацію. Попередньо жертв та руйнувань у місті немає”, – написав Філатов.
Додамо. що напередодні, 11 березня, унаслідок авіаударів по Дніпру загинула одна людина.
- Нагадаємо, що під ранок п’ятниці 11 березня російські загарбники завдали нових авіаударів по містах України. Цього разу вибухи пролунали у Дніпрі, Луцьку та Івано-Франківську.
- Також повідомлялось, що унаслідок ворожих авіаударів по місту Луцьк загинуло четверо людей.