Зранку 12 березня у Дніпрі знову було чутно звуки вибухів. За попередніми даними мера міста Бориса Філатова, цього разу обійшлось без жертв.

Про це йдеться у дописі Філатова у Facebook.

Інформація про вибухи у Дніпрі появилась близько 06:45. Через деякий час міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив її та наголосив, що у місті працювала протиповітряна оборона.

Він також закликав місцевих мешканців не викладати в інтернет фото та відео з міста.

“Всі служби працюють.Чекаємо на офіційно інформацію. Попередньо жертв та руйнувань у місті немає”, – написав Філатов.

Додамо. що напередодні, 11 березня, унаслідок авіаударів по Дніпру загинула одна людина.