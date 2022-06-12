Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

Атаку здійснили близько 15:46. Ворог обстрілював одразу два райони регіону.

У Покровській громаді Синельниківського району загинула жінка. Внаслідок атаки було зруйновано будинок.

Російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ “Ураган” Зеленодольську громаду у Криворізькому районі. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у міському парку, яку вже загасили. У цьому випадку постраждалих чи загиблих немає.

Ніч проти 12 червня у Дніпропетровській області минула спокійно. Станом на ранок 11 червня росіяни стріляли з артилерії та “Ураганів” по Зеленодольській та Широківській громадах. Двоє людей було поранено та шпиталізовано. Окупанти пошкодили будинки, старостат, будинок культури, а також залишили село Велика Костромка без світла та газу.