Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
Атаку здійснили близько 15:46. Ворог обстрілював одразу два райони регіону.
У Покровській громаді Синельниківського району загинула жінка. Внаслідок атаки було зруйновано будинок.
Російські окупаційні війська обстріляли з РСЗВ “Ураган” Зеленодольську громаду у Криворізькому районі. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у міському парку, яку вже загасили. У цьому випадку постраждалих чи загиблих немає.
Ніч проти 12 червня у Дніпропетровській області минула спокійно. Станом на ранок 11 червня росіяни стріляли з артилерії та “Ураганів” по Зеленодольській та Широківській громадах. Двоє людей було поранено та шпиталізовано. Окупанти пошкодили будинки, старостат, будинок культури, а також залишили село Велика Костромка без світла та газу.
- Нагадаємо, Збройні сили України вдало атакували командний пункт, який чеченські бойовики обладнали в Рубіжному. Українські захисники знищили певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.
- Унаслідок ракетного удару по населеному пункту Чортків Тернопільської області серед місцевих мешканців є постраждалі, зокрема – діти.