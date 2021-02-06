У Дніпропетровській області поблизу залізничної станції Воскобійня під час руху за маршрутом станцій Кривий Ріг — Нижньодніпровськ-Вузол 8 вагонів вантажного потягу зійшли з колії. Через аварію затримуються поїзди південного напрямку.

Про це повідомили у ДСНС та “Укрзалізниці“.

Через сходження вагонів було пошкоджено залізничну колію та електричну опору, а 4 вагони, які перевозили клінкер, перекинулися.

Виникла затримка руху пасажирських потягів у “парному напрямку” (в обох напрямках) — з моменту виникнення аварії. Загиблих та постраждалих немає.

Наразі електропостачання відновлено. Продовжуються роботи по очищенню аварійної ділянки від пошкоджених елементів та відновленню залізничного полотна.

Зазначається, що через аварію затримуються поїзди південного напрямку.

Зокрема:

▪ поїзд №116 Бердянськ — Київ відправився із затримкою 2 год 5 хв.;

▪ поїзд №38 Запоріжжя — Київ відправився зі станції П’ятихатки Ст. із затримкою 1 год 55 хв.;

▪ поїзд №12 Київ — Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 год.;

▪ поїзд №92 Одеса — Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве із затримкою на 2 год 30 хв.

В “УЗ” додали, що залізничники розслідують причини сходження вантажних вагонів на станції Воскобійня сьогодні вночі. У результаті з рейок зійшло 8 вантажних вагонів.