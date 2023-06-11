У 2022 році Дніпровська районна адміністрація Києва закупила для закладів освіти комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на загальну суму в розмірі 1 583 496 гривень.

Джерело: Prozorro.

Як випливає із документа, замовлення здійснювала голова Районної державної адміністрації Дроздова Ольга Юріївна. Варто зазначити, що згідно зі статею 11 ЗУ “Про столицю України – місто-герой Київ”, очільників РДА у містах призначає президент.

Відтак, замовлення у категорії “Обладнання для закладів громадського харчування” включає 12 комплектів, кожен з яких складається з овочерізки – Robot Coupe CL50 укомплектованої диском-слайсером 1 мм, диском-слайсером 2 мм, диском-слайсером 4 мм, диском-теркою 2 мм, диском для нарізки соломкою 2.5×2.5 мм, комплектом для нарізки кубіками 10x10x10 мм, диском картопля-фрі 10х10 мм, комплектом для очистки решіток для нарізки кубиків 5, 8 і 10 мм, набором для картопляного пюре 2мм, двошаровим тримачем для решіток, інструментом для очистки решіток, чистящим інструментом, диском-протиркою, лопастями, диском-скидачем, воронкою для загрузки.