Джерело: Prozorro.
Як випливає із документа, замовлення здійснювала голова Районної державної адміністрації Дроздова Ольга Юріївна. Варто зазначити, що згідно зі статею 11 ЗУ “Про столицю України – місто-герой Київ”, очільників РДА у містах призначає президент.
Відтак, замовлення у категорії “Обладнання для закладів громадського харчування” включає 12 комплектів, кожен з яких складається з овочерізки – Robot Coupe CL50 укомплектованої диском-слайсером 1 мм, диском-слайсером 2 мм, диском-слайсером 4 мм, диском-теркою 2 мм, диском для нарізки соломкою 2.5×2.5 мм, комплектом для нарізки кубіками 10x10x10 мм, диском картопля-фрі 10х10 мм, комплектом для очистки решіток для нарізки кубиків 5, 8 і 10 мм, набором для картопляного пюре 2мм, двошаровим тримачем для решіток, інструментом для очистки решіток, чистящим інструментом, диском-протиркою, лопастями, диском-скидачем, воронкою для загрузки.
- 2 червня, у міському додатку “Київ Цифровий” з’явилася офлайн-мапа укриттів, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.
- Рятувальники, поліцейські та представники місцевих органів виконавчої влади станом на 5 червня перевірили 50 195 укриттів. З них 32% виявилися зачиненими або непридатними до використання.
- За добу, після запуску в додатку “Київ Цифровий” функції зворотного звʼязку щодо стану укриттів, від киян надійшло більше ніж тисяча скарг.
- В Одеській області десь 70-80% укриттів не відповідають нормам. У них відсутній другий вихід та є проблеми з вентиляцією.