Про це інформує російське державне видання “Интерфакс”.

Так званий “Верховний суд” квазіреспубліки “ДНР” виніс вирок трьом військовим, взятим у полон на Донбасі.

Серед них – британці Ейден Аслін і Шон Піннер, а також марокканець Брагім Саадун. Їх засудили до страти за “найманство”.

Зауважимо, Аслін – морський піхотинець, який склав присягу Україні – він не може бути найманцем. Зокрема, журналіст Крістофер Міллер репостнув новину російського пропагандистського видання РИА Новости, де останні, звинувачуючи Асліна у найманстві, надали фото, де він складає присягу Україні, приєднавшись до Збройних сил нашої держави. Згодом видання видалило цей допис.

Чоловіки вже тривалий час перебувають у полоні, бойовики навіть публікували з ними відео, опісля – зникли з публічного простору.

Згідно зі статтею 130 Женевської Конвенції про поведінку з військовополоненими, забороняється умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров’ю, примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове розслідування.

Страта військових – умисне порушення статуту Женевської Конвенції.