Про це інформує російське державне видання “Интерфакс”.
Так званий “Верховний суд” квазіреспубліки “ДНР” виніс вирок трьом військовим, взятим у полон на Донбасі.
Серед них – британці Ейден Аслін і Шон Піннер, а також марокканець Брагім Саадун. Їх засудили до страти за “найманство”.
Зауважимо, Аслін – морський піхотинець, який склав присягу Україні – він не може бути найманцем. Зокрема, журналіст Крістофер Міллер репостнув новину російського пропагандистського видання РИА Новости, де останні, звинувачуючи Асліна у найманстві, надали фото, де він складає присягу Україні, приєднавшись до Збройних сил нашої держави. Згодом видання видалило цей допис.
Чоловіки вже тривалий час перебувають у полоні, бойовики навіть публікували з ними відео, опісля – зникли з публічного простору.
Згідно зі статтею 130 Женевської Конвенції про поведінку з військовополоненими, забороняється умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров’ю, примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове розслідування.
Страта військових – умисне порушення статуту Женевської Конвенції.
- Нагадаємо, РФ планує завершити “денацифікацію” в Україні судовим процесом над бійцями “Азова” – Росія планує завершити свою “спецоперацію” в Україні фейковим судом.
- Раніше верховний суд РФ відклав розгляд справи щодо полку “Азов”. Засідання стосовно визнання українських захисників “терористичною організацією” перенесли на 29 червня.
- Також відомо, що матері, дружини та сестри оборонців тимчасово окупованого Маріуполя заснували організацію із захисту прав військовополонених. У такий спосіб рідні українських бійців хочуть пришвидшити процес їхнього повернення.
- Спецслужби Росії розсилають на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами і таким чином намагаються залякувати українських військовослужбовців.