У "Донецькій народній республіці" підконтрольні Росії бойовики засудили до страти двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко, котрі воювали на боці України, до страти.

Про це інформує російське державне видання “Интерфакс”.

Так званий “Верховний суд” квазіреспубліки “ДНР” виніс вирок трьом військовим, взятим у полон на Донбасі.

Серед них – британці Ейден Аслін і Шон Піннер, а також марокканець Брагім Саадун. Їх засудили до страти за “найманство”.

Зауважимо, Аслін – морський піхотинець, який склав присягу Україні – він не може бути найманцем. Зокрема, журналіст Крістофер Міллер репостнув новину російського пропагандистського видання РИА Новости, де останні, звинувачуючи Асліна у найманстві, надали фото, де він складає присягу Україні, приєднавшись до Збройних сил нашої держави. Згодом видання видалило цей допис.

Чоловіки вже тривалий час перебувають у полоні, бойовики навіть публікували з ними відео, опісля – зникли з публічного простору.

Згідно зі статтею 130 Женевської Конвенції про поведінку з військовополоненими, забороняється умисне вбивство, тортури або нелюдське поводження, зокрема біологічні експерименти, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозного тілесного ушкодження або шкоди здоров’ю, примушування військовополоненого до служби в збройних силах ворожої держави або умисне позбавлення його прав на справедливе та належне судове розслідування.

Страта військових – умисне порушення статуту Женевської Конвенції.