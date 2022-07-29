Бойовики так званої "Донецької народної республіки" заявили про обстріл в'язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в'язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку "Азов".

Про це повідомляють #Букви.

Російське пропагандистське видання ТАСС, посилаючись на заяву ватажка терористичної “ДНР” Дениса Пушиліна, повідомило про обстріл колонії у місті Оленівка.

У цій колонії утримують українських військовополонених, зокрема і оборонців Маріуполя, бійців полку “Азов”.

Пушилін повідомив, що загалом у колонії перебувало 193 військовополонених українців. Внаслідок обстрілу 47 із них загинули.

В обстрілі колонії бойовики “ДНР” звинуватили Збройні сили України. Зокрема Пушилін заявив, що ЗСУ начебто навмисне обстріляли колонії, оскільки “азовці почали давати покази”.

Інше російське видання РИА Новости повідомило, що кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 53, а ще 75 українських військовополонених отримали поранення.

Водночас українське видання “Українська правда”, посилаючись на свої джерела у розвідці, повідомило, що удар по колонії в Оленівці завдали з боку російських окупантів. Колонію обстріляли з артилерії.

Джерело видання додало, що днями раніше військовополонених привезли у барак, який сьогодні обстріляли.

“Це був барак, в якому були бійці “Азова”, їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому”.

Підтвердили це і в українському Генштабі. Зазначається, що колонію в Оленівці обстріляли саме російські військові, застосовуючи артилерію. У Генштабі наголосили, що окупанти таким чином хотіли звинуватити ЗСУ у скоєнні воєнних злочинів та приховати сліди тортур над полоненими.

Також зазначається, що наслідки обстрілу колонії ще встановлюються.

На обстріл українських військовополонених зреагував перший командир полку “Азов” Андрій Білецький. Він підтвердив, що частина полонених “азовців” загинула внаслідок обстрілу.

Також він повідомив, що росіяни перевели полонених у барак, який згодом обстріляли та звинуватити у цьому ЗСУ.

“Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину. Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше – дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни”, – написав він.

Білецький резюмував, що від імені підрозділів “Азова” оголошує полювання на всіх, хто причетний до вбивства полонених.

“Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор, незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані”, – йдеться у заяві Білецького.

На обстріл колонії в окупованій Оленівці зреагувала народна обраниця від “ЄС” Ірина Геращенко.

Вона написала, що вбивство українських військовополонених шокує, та наголосила, що точна кількість жертв обстрілу – невідома.

“Ця спецоперація РФ не дарма проведена сьогодні, в день ССО. Кремлівська потвора любить кривавий “символізм””, – написала Геращенко.

Політикиня додала, що знала про знущання росіян з українців ще з 2014 року, коли займалась питанням звільнення заручників. Вже тоді, написала Геращенко, вона намагалась донести світу правду про те, як російські військові знущаються з українців на окупованих територіях.

“Вчора, коли в парламенті голосували законопроєкт про обмін військовополонених, мені не дали слова озвучити поправки. Чому? Можливо, тому, що зараз тема військовополонених замовчується, ми не знаємо прізвищ тих, за кого бореться Україна, ця тема рідко звучить у світових ЗМІ. Тим більше про полонених мовчать в марафоні. Мій досвід говорить, що публічність часто зберігає життя в полоні. Якщо твоє прізвище на вустах світу – це шанс вижити”, – додала Ірина Геращенко.

Вона додала, що вбивство українських військовополонених в Оленівці – це грубе порушення Женевських конвенцій, яке потребує негайної реакції МЗС, ОП, переговорної групи, яка брала відповідальність за вивід “азовців” з території заводу, негайного скликання Радбезу ООН, звідки Росія має бути викинута – рано чи пізно – з ганьбою.