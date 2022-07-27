У Донецькій області внаслідок обстрілів припинено водопостачання. Через бойові дії у Покровську знеструмлено фільтрувальну станцію.

Про це повідомив мер Руслан Требушкін у Telegram.

Немає світла у Карлівській фільтрувальній станції. Вже проводяться ремонтні роботи. До моменту їхнього завершення у Покровську води немає.

Зазначимо, що станція постачала воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селідове та Українку.

Протягом ранку російські окупанти обстрілювали Бахмут, Торецьк, Авдіївку, Курахове, Гірник, Гострий. Також ворожої атаки зазнали Красногорівка, Піски та Яблунівка. Внаслідок обстрілів у Бахмуті загинули люди та є постраждалі, але поки інформація попередня. Наслідки атаки встановлюються.