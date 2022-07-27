Про це повідомив мер Руслан Требушкін у Telegram.
Немає світла у Карлівській фільтрувальній станції. Вже проводяться ремонтні роботи. До моменту їхнього завершення у Покровську води немає.
Зазначимо, що станція постачала воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селідове та Українку.
Протягом ранку російські окупанти обстрілювали Бахмут, Торецьк, Авдіївку, Курахове, Гірник, Гострий. Також ворожої атаки зазнали Красногорівка, Піски та Яблунівка. Внаслідок обстрілів у Бахмуті загинули люди та є постраждалі, але поки інформація попередня. Наслідки атаки встановлюються.
- Нагадаємо, зранку, 27 липня, близько 06:20, росіяни знову обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією ворог влучив у промислову зону та ремонтне підприємство міста.
- Також в ніч на 27 липня росіяни завдали удару ракетами С-300 по Харкову. Є постраждалі.
- Окрім цього, в ніч на 27 липня російські війська накрили вогнем два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.