У ніч з 28 на 29 квітня російські окупанти здійснили обстріл, внаслідок якого на певний час від’єднався від енергосистеми один з об’єктів генерації у Донецькій області.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Як зазначається, за годину енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.

Проте через ворожі атаки залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Також є відключення через несприятливі погодні умови на Кіровоградщині та з технологічних причин – на Дніпропетровщині. Однак ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Відтак на Херсонщині, зокрема, повернуто енергопостачання 365 абонентам, які були знеструмлені з періоду тимчасової окупації.

Також у відомстві зазначили, що все ще триває весняне водопілля. “Укргідроенерго” працює на максимумі потужностей, виробивши на майже 5% більше добового плану електроенергії.

За даними Міненерго, на третю декаду квітня очікується паводок з припливом води по Дніпру 4100 м3/с та Десні – 615 м3/с.

Нагадаємо, що починаючи з 10 жовтня 2022 року держава-терорист завдає масовані ракетно-дронові удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. За цей період були вражені 24 об’єкти генерації (теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі, 43% магістральних мереж). У більшість об’єктів влучали по декілька разів.

За оцінками дослідження Світового банку, станом на лютий 2023 року збитки, завдані енергетичній системі України, складають близько 11 мільярдів доларів.