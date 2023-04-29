Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.
Як зазначається, за годину енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.
Проте через ворожі атаки залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
Також є відключення через несприятливі погодні умови на Кіровоградщині та з технологічних причин – на Дніпропетровщині. Однак ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Відтак на Херсонщині, зокрема, повернуто енергопостачання 365 абонентам, які були знеструмлені з періоду тимчасової окупації.
Також у відомстві зазначили, що все ще триває весняне водопілля. “Укргідроенерго” працює на максимумі потужностей, виробивши на майже 5% більше добового плану електроенергії.
За даними Міненерго, на третю декаду квітня очікується паводок з припливом води по Дніпру 4100 м3/с та Десні – 615 м3/с.
Нагадаємо, що починаючи з 10 жовтня 2022 року держава-терорист завдає масовані ракетно-дронові удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України. За цей період були вражені 24 об’єкти генерації (теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі, 43% магістральних мереж). У більшість об’єктів влучали по декілька разів.
За оцінками дослідження Світового банку, станом на лютий 2023 року збитки, завдані енергетичній системі України, складають близько 11 мільярдів доларів.
- Під час опалювального сезону 2022-2023 років російські загарбники здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах України.
- Резерв в енергосистемі України дозволяє збільшити обсяги електроенергії для експорту до Європи.
- Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час виступу на дискусії “Захист критичної інфраструктури при перебудові енергетики” заявив, що Україна вже готується до наступної зими за трьома напрямками, кожен із яких є критично важливим для енергетики.