У Донецькій області повернули газопостачання до понад 45,4 тисячі осель, 18 підприємств і 131 котельні. Внаслідок російських обстрілів область була без газу протягом п'яти місяців.

Про це повідомило НАК “Нафтогаз України”.

Стосовно повернення газу надійшло 48,7 тисячі заяв від жителів Донецької області. Працівники “Донецькоблгазу” працювали над поверненням постачання попри постійні обстріли та небезпеку життю.

За словами голови НАК Олексія Чернишова, працівники продовжують повертати газопостачання в регіон напередодні опалювального сезону. Загалом “Донецькоблгаз” задовольнив 93% заяв на підключення домогосподарств. Також це стосується 91,6% заяв на підключення котелень.

Доступ до газу отримали 42 міста та селища регіону. Нині тривають роботи для повного підключення споживачів цих населених пунктів.

До робіт у Донецькій області залучено 55 бригад з підключення, що об’єднують 109 фахівців. Певний час їм допомогали фахівці АТ “Кіровоградгаз”, що також є частиною Групи Нафтогаз.

Внаслідок пошкодження магістрального газопроводу до Донецької області 23 травня АТ “Донецькоблгаз” був змушений припинити розподіл природного газу. Відключення не торкнулося лише мешканців Комарської ОТГ та Олександрівської ОТГ.