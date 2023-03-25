За минулу добу 24 березня енергетики ДТЕК Донецькі електромережі відновили роботу пошкоджених через обстріли РФ мереж для 2,4 тисячі родин на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Донецькі електромережі.

Відтак, протягом доби енергетики відремонтували пошкодження електромереж в 7 населених пунктах Донецької області. Завдяки цьому світло повернулись в оселі 2 486 родин.

Проте через бойові дії та регулярні обстріли з боку РФ в Донецькому регіоні все ще зберігається складна ситуація. За даними ДТЕК, без електропостачання поки що залишаються 108 населених пунктів, де енергетики не мають доступу до проведення робіт.

В компанії зазначили, що енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення ремонтних робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, що за добу російські солдати здійснили 22 вогневі атаки по Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Краматорськ, смт Новосілка, Південне, села Орлівка, Первомайське. Російські солдати атакували мирне населення з авіації, ракет “С-300”, БПЛА, РСЗВ “Град”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів – 10 житлових будинків, інститут, цех, адмінбудівлю, магазини, автомобілі.

З авіації, “Градів” та артилерії російські окупанти продовжують нищити Авдіївку. Місто зазнало 9 ударів, пошкоджено багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Дві ракети “С-300” російські армійці спрямували по Краматорську. Поцілили в об’єкти інфраструктури й транспорт. Одну ракету і БПЛА скерували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали 2 приватні оселі. В усіх випадках інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, з реактивної артилерії росіяни тричі обстріляли Бахмут, пошкодили 4 багатоквартирних будинки, внаслідок чого є вбиті та поранені серед цивільних мешканців. Також внаслідок ворожих атак є загиблий в Орлівці та травмований у Первомайському.