Про це повідомляє керівник Донецької ОДА Павло Кириленка.
З Волновахи евакуйовано близько 30 осіб та сотня поїхала самостійно. Павло Кириленко уточнив, що в Маріуполі перебиті лінії електропередач через ворожі обстріли. Тому тимчасово місто знеструмлено.
За сьогодні обстріли фіксували в районі Новоселівки Третьої приблизно о п’ятій ранку. Від агресивних дій окупанта не постраждало цивільне населення. Жителі частково відновили електропостачання у Верхньоторецькому власноруч.
Знеструмленими залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга. Зокрема в ніч на 1 березня з Красногорівки випустили 12 снарядів АГС. Вже близько 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського. Про жертви серед мирного населення не повідомлялося.
- Нагадаємо, станом на 1 березня, протягом п’яти днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 710 особового складу.
- У ніч на 1 березня російські окупаційні війська розпочали штурм Херсона. Наразі місто знаходиться під контролем Збройних Сил України.
- Водночас що в Охтирці російські війська обстріляли військову частину з систем залпового вогню БМ-21 “Град”. Понад 70 військових загибло, кількість поранених уточнюється.
- Очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 11 загиблих унаслідок обстрілу Харкова російським загарбником.