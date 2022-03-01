З Волновахи евакуйовано близько 30 осіб та сотня поїхала самостійно. Павло Кириленко уточнив, що в Маріуполі перебиті лінії електропередач через ворожі обстріли. Тому тимчасово місто знеструмлено.

За сьогодні обстріли фіксували в районі Новоселівки Третьої приблизно о п’ятій ранку. Від агресивних дій окупанта не постраждало цивільне населення. Жителі частково відновили електропостачання у Верхньоторецькому власноруч.

Знеструмленими залишаються Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга. Зокрема в ніч на 1 березня з Красногорівки випустили 12 снарядів АГС. Вже близько 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського. Про жертви серед мирного населення не повідомлялося.