Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Українські захисники військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України продовжують у складі угруповань тримати оборону на займаних територіях.

Відтак, протягом вчорашньої доби, 3 серпня, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 20 осіб живої сили ворога та 1 бойову броньовану машину.

Українські артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження по російських окупантах, внаслідок чого окупанти втратили понад 10 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські артилеристи продовжують вести контрбатарейну боротьбу та працюють по знищенню й виснаженню ворога.

Проте близько 11 години 3 серпня внаслідок російського обстрілу міста Торецьк в Донецькій області загинуло 8 осіб та 4 поранено. За попередньою інформацією, обстріл відбувся з артилерії. Військові РФ влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Водночас росіяни пошкодили церкву та поранили священника, а також пошкодили багатоповерхівки, що були поряд.

Нагадаємо, що в Україні триває 162-га доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період воїни ЗСУ ліквідували вже близько 41 500 окупантів.