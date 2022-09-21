Окупанти організували тренувальний табір для "зеків" у Торезі, що на тимчасово захопленій частині Донецької області. Поки що йде доставлення до табору "особового складу".

Про це повідомило ГУР Міноборони.

Нині розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, котрих утримують на території так званої “ДНР”. Новоприбулі мають поповнити склад так званого батальйону “Сомалі”, 100-ї окремої мотострілецької бригади та 9-го окремого мотострілецького полку з Росії.

Бійців відбирають за фізичними критеріями та досвідом бойових дій. На відбір потенційних “контрактників” не впливають кримінальна стаття та термін ув’язнення. Проте кількість охочих підписати контракт невелика.

Окупаційна влада так званої “ДНР” скасувала дію раніше виданих документів, які стосувалися відстрочки або звільнення від мобілізації. Водночас на Єнакіївському металургійному заводі не залишилося працівників через ухвалене рішення мобілізувати від 200 до 500 осіб. Через нестачу персоналу виробництво на заводі “тимчасово припинено”.

Тим часом чоловікам в окупованому Криму заборонено виїжджати без дозволу військового комісара. Вони мають надати необхідні документи, повідомити про мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.