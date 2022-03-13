Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Евакуаційний поїзд прямував до міста Лиман. Обстріл стався у ніч з 12 на 13 березня поблизу станції Брюсін. Тоді пасажирський потяг прямував, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися в зоні активних бойових дій.

“Це – жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав “дорогу життя” для вже понад 2 млн врятованих”, – йдеться в повідомленні.

Наразі компанія докладає зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду пошкодженого поїзда і всіх пасажирів. Зазначимо, що серед тих, хто чекав порятунку на вокзалі Лиману було близько ста дітей.