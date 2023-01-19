Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
Міністр Руслан Стрілець зазначив, що з березня 2022 року більша частина парку знаходилась в районі ведення бойових дій. Через ризики для життя людей, його діяльність тимчасово зупинено.
Загалом знищено 70% соснових насаджень – близько 5 тис. га лісів. Орієнтовна вартість збитків становить близько 5,5 млн гривень.
Міністр наголосив, що пріоритетом відомства є документування кожного злочину росіян проти природи і збір даних про руйнування навколишнього середовища внаслідок війни.
Також парку передали гуманітарну допомогу, зокрема Starlink, комп’ютерне обладнання, харчові продукти та предмети гігієни. Стрілець відзначив подяками працівників парку, які в надзвичайно складний час продовжували виконувати свої обов’язки, ліквідовували пожежі від російських обстрілів там, де це було можливо.
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