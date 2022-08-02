У Донецькій області розпочалася евакуація. Сьогодні прибув перший потяг за населенням.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Перший потяг прибув до Кропивницького. У ньому перебувало багато жінок, дітей, людей похилого віку і осіб з маломобільних груп.

“Усіх зустріли та розселили, всім допомогли”, — написала Верещук.

Міністерка подякувала особисто керівнику Кіровоградської області Андрію Райковичу та його команді. Вона також висловила подяку місцевим службам, міжнародним організаціям і волонтерам.

Зазначимо, що Кабмін створив Координаційний штаб для евакуації громадян з Донецької області 29 липня. Його очолила Ірина Верещук. Зокрема до штабу увійшли представники міністерств, силових відомств та військових адміністрацій.

Евакуювати жителів неокупованих районів Донеччини планують до початку опалювального сезону. Це пов’язано також з руйнуваннями критично важливої інфраструктури.

Зазначимо, що примусово мешканців евакуювати ніхто не буде. Оскільки евакуація обов’язкова, то від неї передбачена відмова. У документі людина може відмовитися виїхати, але при цьому буде розуміти всі наслідки і несе персональну відповідальність. Водночас евакуація безоплатна.

“Коли зимою людина не зможе скористатись евакуаційним потягом або не зможе виїхати з зони бойових дій. Людина має розуміти, що вона ставить свій підпис і тим самим визнає свою відповідальність за те, що з нею буде відбуватися”, – пояснила Верещук у телемарафоні.