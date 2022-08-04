Протягом останнього тижня Збройні сили України звільнили два населені пункти у Донецькій області: Мазанівка та Дмитрівка.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ.

“Протягом тижня українські війська покращили тактичне положення та просунулись у глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населені пункти – Мазанівка та Дмитрівка“, – зазначив Олексій Громов.

Також він додав, що на Авдіївському напрямку окупанти активізували наступальні штормові дії з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів та оволодіння населеними пунктами Авдіївка та Піски.

Крім того, російські загарбники продовжують систематичні авіаційні та ракетні удари по населених пунктах і об’єктах інфраструктури у Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, що станом на початок 162-ої доби повномасштабного вторгнення Росії, українські воїни відбили наступ окупантів на напрямках Довгеньке – Богородичне, Яремівка – Долина, Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина, Лозове – Піски та Веселе – Піски. Від 24 лютого 2022 року воїни ЗСУ ліквідували вже близько 41 500 окупантів.